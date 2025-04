Alle lieben den "The Last of Us"-Star 50 Jahre Pedro Pascal: Vom Überlebenskünstler zum Internet-Daddy

Mit entwaffnender Offenheit, viralen Memes und tiefgründigen Rollen hat Pedro Pascal in den letzten Jahren die Herzen von Fans und Kritikern erobert. Und langsam macht der "The Last of Us"-Star sogar Keanu Reeves Konkurrenz in Sachen sympathischster Schauspieler der Welt.