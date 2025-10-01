GZSZ-Vorschau heute: John verärgert Zoe (1.10.25)

Elias eine Chance zu geben. In "GZSZ" ist Zoe wütend, als John sie nicht über Claras Impftermin informiert.
19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Zoe ist verärgert, weil John sie nicht über Claras Impftermin informiert. Die Nachricht über eine bevorstehende Anhörung zur Änderung des Sorgerechts gibt ihr neuen Mut. Bei einem Geschäftstermin wird Paul offen angeflirtet, selbst in Alicias Beisein. Paul stellt klar, dass er vergeben ist. Als die Annäherungsversuche trotzdem weitergehen, schreitet Alicia entschlossen ein.