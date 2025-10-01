GZSZ-Vorschau heute: John verärgert Zoe (1.10.25)

Elias eine Chance zu geben. In "GZSZ" ist Zoe wütend, als John sie nicht über Claras Impftermin informiert.

Zoe ist verärgert, weil John sie nicht über Claras Impftermin informiert. Die Nachricht über eine bevorstehende Anhörung zur Änderung des Sorgerechts gibt ihr neuen Mut. Bei einem Geschäftstermin wird Paul offen angeflirtet, selbst in Alicias Beisein. Paul stellt klar, dass er vergeben ist. Als die Annäherungsversuche trotzdem weitergehen, schreitet Alicia entschlossen ein.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" erzählt das Leben einer fiktiven Berliner Nachbarschaft, in der Liebe, Freundschaften und Intrigen ständig für neue Dramen sorgen. Große Storys sind oft Affären, plötzliche Todesfälle, Entführungen, Unfälle oder überraschende Rückkehrer. Gesellschaftliche Themen wie Rassismus, Drogen, Coming-out, Depression oder häusliche Gewalt werden regelmäßig aufgegriffen und mit aktuellen Fragen aus Politik oder Social Media verknüpft. Ein paar Figuren sind seit Jahrzehnten dabei, andere tauchen kurz auf, stiften Chaos und verschwinden wieder. Jede Folge endet mit einem Cliffhanger, der zum Weiterschauen zwingt. Dazu kommt der Promi-Faktor: Manche Schauspieler starteten hier ihre Karriere, etwa Jeanette Biedermann oder Yvonne Catterfeld.

GZSZ bei RTL+

Wer ein Abo bei RTL+ besitzt, kann die Folgen im Voraus und auch im Nachgang streamen. Außerdem läuft die aktuelle TV-Folge auch am Folgetag im Morgenprogramm von RTL.