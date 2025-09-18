GZSZ-Star Wolfgang Bahro: Fünf private Fakten zum 65. Geburtstag

Seit 1993 spielt Wolfgang Bahro den Fiesling Jo Gerner in der RTL-Serie "Guten Zeiten, schlechte Zeiten". Damals war der Schauspieler 33 Jahre jung - nun feiert er am 18. September seinen 65. Geburtstag. An Ruhestand denkt er aber noch lange nicht.

Wolfgang Bahro (65) ist der dienstälteste Schauspieler der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten (montags bis freitags, 19:40 Uhr) und gilt mit seiner Rolle Dr. Jo Gerner als Deutschlands bekanntester TV-Fiesling. Privat tickt er jedoch ganz anders, wie er in Interviews immer wieder gerne betont - inklusive Langzeitehe und skurrilem Puppenhobby. Hier kommen fünf Fakten zum 65. Geburtstag des gebürtigen Berliners.

Ganz anderes als Jo Gerner In Folge 185 hatte er seinen ersten Auftritt bei "GZSZ": Seit dem 3. Februar 1993 verkörpert Bahro die Rolle von Dr. Jo Gerner. "Intrigen gibt's nur als Dr. Gerner - nicht privat!", stellte der Schauspieler zu seinem 20. Serien-Jubiläum in einem Interview mit "Bild" klar und betonte sein wohltätiges Engagement. "Ich bin Botschafter der 'Kinderschutzengel', die bedürftigen Familien finanziell helfen und unterstütze zum Beispiel auch die 'Arche'."

Und auch privat läuft es bei ihm wesentlich ruhiger ab als in seiner berühmten TV-Rolle. Während Gerner bereits mehrfach verheiratet und verlobt war und diverse Kinder zeugte, ist Wolfgang Bahro seit mehr als 20 Jahren mit seiner Ehefrau Barbara vermählt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn und sind bereits stolze Großeltern.

Sein größter Spleen

In seiner Freizeit ist der Berliner gerne aktiv. Er klettert, taucht, reist. Und er hat ein ganz besonderes Hobby. "Ich sammle Spielfiguren. Ich habe nie gezählt, aber es könnten mehrere Tausend sein. Ein ganzer Kellerraum voll von Star Wars, Star Trek, Herr der Ringe, Batman ...", sagte er zu "Bild."

In der Radio-Talkshow "Mit den Waffeln einer Frau" verriet er Barbara Schöneberger (51), dass er sogar Figuren von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Donald Trump besitzt - und sein Keller längst zu klein für seine Sammlung geworden ist. "Inzwischen stehen sie auch schon auf dem Boden." Sogar eine eigene Wolfgang-Bahro-Figur aus dem 3D-Drucker nennt er sein Eigen. "Ich sehe so ein bisschen aus wie Doctor Who, mit einem langen Mantel."

Er ist Freimaurer

Seit 2009 ist der Serienstar Mitglied der Freimaurer und schrieb darüber auch in einem Kapitel seiner Biografie "Immer wieder Gerner - Mein Leben als Bösewicht der Nation", die 2020 erschienen ist. Bahro kam eher zufällig zu den Freimaurern. Er hatte sich in London ein silbernes Amulett gekauft und erfuhr erst später von einem Kunsthistoriker, dass es freimaurerische Symbole enthielt.

Um die erste deutsche Loge ranken sich viele Spekulationen, Bahro möchte dazu beitragen, Vorurteile abzubauen. "Das einzige wirkliche Geheimnis der Freimaurer ist, dass sie keins haben", betonte er 2012 in einem "Bild"-Interview. "In der Loge kommen Menschen unterschiedlichster Berufe zusammen. Der Austausch mit ihnen ist für mich eine Bereicherung. Durch unsere Bekleidung und die musikalische Untermalung bekommen die Sitzungen einen ganz besonderen, feierlichen Charakter."

Leidenschaft für Musik

Neben der Schauspielerei hat Wolfgang Bahro auch versucht, musikalisch durchzustarten. Das war allerdings weniger von Erfolg gekrönt. Mit "GZSZ"-Kollegin Anne Brendler (53) veröffentlichte er das Duett "Close your Eyes". "Wir waren zwar sogar auf VIVA in der damaligen Sendung von Stefan Raab, der den Song auch gut fand, aber es wurde leider ein Flop", bedauerte Bahro.

Ein noch größerer Flop sei dann der gemeinsame Rap mit seinem langjährigen Freund Charles Rettinghaus "Lecker, Schmecker, Baby" gewesen, mit dem die beiden auch in der Serie auftraten. "Blöderweise sollten wir uns 'Dr. G-Punkt und der Übertriebene' nennen. Und wieder gab die Plattenfirma keine müde Mark für die Werbung aus." Deshalb hätte kaum jemand die Platte irgendwo finden können. "Wir ließen natürlich nichts unversucht, um doch noch Erfolg zu haben. Wir haben uns sogar nackt fotografieren lassen, mit einer Textzeile aus dem Song", aber selbst das habe kaum jemand beachtet. "Das Musikgeschäft ist leider noch komplizierter als die Schauspielerbranche!", lautete das ernüchernde Fazit.

Neue Herausforderung im neuen Lebensjahr

Auch wenn Wolfgang Bahro vor allem durch "GZSZ" bekannt ist - ausgeruht hat er sich darauf nie. Neben den Dreharbeiten zur Serie arbeitet er regelmäßig für andere Projekte, etwa am Theater, als Kabarettist und als Synchronsprecher. Im neuen Lebensjahr wird er in seiner ersten RTL-Primetime-Produktion zu sehen sein. In dem für Anfang 2026 angekündigten Dienstagsfilm "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" spielt Wolfgang Bahro die Rolle des Profilers Armin Weber, der nach seiner Rückkehr in den Polizeidienst gemeinsam mit seinem Sohn Gregor Weber (Felix Kreutzer) ermittelt. "Ich liebe es, in völlig unterschiedliche Charaktere einzutauchen. Genau das macht für mich die Faszination meines Berufs als Schauspieler aus", sagte Bahro in einer Pressemitteilung des Senders. Seiner Kultrolle bleibt er aber weiter treu. "Dr. Jo Gerner ist eine Rolle, die ich mit großer Leidenschaft spiele - und ich bin schon jetzt neugierig auf all die neuen Geschichten, die ihn erwarten. Es wird also aufregend und spannend - auf beiden Seiten!"