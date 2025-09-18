GZSZ-Star Wolfgang Bahro: Fünf private Fakten zum 65. Geburtstag

Seit 1993 spielt Wolfgang Bahro den Fiesling Jo Gerner in der RTL-Serie "Guten Zeiten, schlechte Zeiten". Damals war der Schauspieler 33 Jahre jung - nun feiert er am 18. September seinen 65. Geburtstag. An Ruhestand denkt er aber noch lange nicht.
Wolfgang Bahro (65) ist der dienstälteste Schauspieler der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten (montags bis freitags, 19:40 Uhr) und gilt mit seiner Rolle Dr. Jo Gerner als Deutschlands bekanntester TV-Fiesling. Privat tickt er jedoch ganz anders, wie er in Interviews immer wieder gerne betont - inklusive Langzeitehe und skurrilem Puppenhobby. Hier kommen fünf Fakten zum 65. Geburtstag des gebürtigen Berliners.