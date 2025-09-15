GZSZ-Star im Interview: Felix von Jascheroff leidet an Platzangst

In Menschenmassen bekommt er Panikattacken, beginnt zu pfeifen und klatschen: Felix von Jascheroff hat in einem Interview über seine Ängste gesprochen. Neben einer Therapie hilft ihm besonders seine Verlobte.
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspieler Felix von Jascheroff (43) leidet an Panikattacken und Agoraphobie, einer Art von Platzangst. Wie es ihm damit geht und wer ihm am meisten hilft, erzählt er im "GZSZ-Bargeflüster", das am Montag in RTL-Magazinen wie "Punkt 12" und dem YouTube-Kanal von RTL läuft.