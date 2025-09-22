Wird er der nächste "GZSZ"-Star im Dschungel? Moritz-Darsteller Lennart Borchert soll im kommenden Jahr in den Flieger nach Australien steigen.
Wen die Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) 2026 im RTL-Dschungelcamp begrüßen werden, steht noch nicht offiziell fest, doch die Spekulationen sind bereits im Gange. "GZSZ"-Star Lennart Borchert (25) könnte laut Informationen der "Bild"-Zeitung in der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mitmachen. Angeblich soll sich der Schauspieler in Verhandlungen für den Reality-Dauerbrenner befinden.