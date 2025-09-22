Wen die Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) 2026 im RTL-Dschungelcamp begrüßen werden, steht noch nicht offiziell fest, doch die Spekulationen sind bereits im Gange. "GZSZ"-Star Lennart Borchert (25) könnte laut Informationen der "Bild"-Zeitung in der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mitmachen. Angeblich soll sich der Schauspieler in Verhandlungen für den Reality-Dauerbrenner befinden.

Borchert, der in der RTL-Daily die Rolle des Moritz Bode verkörpert, wäre nicht der erste (ehemalige) "GZSZ"-Star, der sich dem Abenteuer Australien stellt. Jörn Schlönvoigt (2015, Platz zwei), Felix van Deventer (2019, Platz zwei), Raúl Richter (2020, Platz fünf), Eric Stehfest (2022, Platz zwei), Felix von Jascheroff (2024, Platz sieben), Timur Ülker (2025, Platz vier) und Nina Bott (2025, 10) waren schon dabei.

Bevor es womöglich zum Abenteuer in Australien kommt, wartet noch ein privates Abenteuer auf Borchert: Im vergangenen April verkündete er, dass er gemeinsam mit Partnerin Louisa sein erstes Kind erwartet. Die Schwangerschaft ist für ihn etwas ganz Besonderes: Vor fünf Jahren erhielt er die Diagnose Hodenkrebs und musste sich einen Hoden abnehmen lassen. "Während meiner Erkrankung konnte ich mir oft nicht vorstellen, Vater zu werden. Ich hatte Glück - andere haben diese Möglichkeit vielleicht nicht. Deshalb ist es für mich ein unheimliches Geschenk", so der künftige Vater eines Jungen in einer RTL-Mitteilung. Zwar hatte er wegen seiner Erkrankung vorsorglich Spermien einfrieren lassen, mit der Befruchtung klappte es dann aber auf natürlichem Weg.

Wer zieht ins Dschungelcamp?

Es gibt bereits weitere Namen, die als mögliche neue Dschungelcamper beziehungsweise Dschungelcamperinnen gehandelt werden. Darunter befinden sich Sänger Gil Ofarim (43), Reality-Star Calvin Kleinen (33) oder Serkan Yavuz (32) und Eva Benetatou (33). Das Pikante an den letzten beiden Namen: Yavuz' Ehe scheiterte unter anderem, weil es zu einem Seitensprung mit der einstigen "Bachelor"-Kandidatin gekommen war.