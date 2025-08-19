Seit Wochen bewegt eine Frage die Fans von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: Kehrt Laura Bachmann, gespielt von Chryssanthi Kavazi, zurück – und wenn ja, wann? Nach einer turbulenten Auszeit und einer emotional aufgeladenen Storyline gibt es nun Klarheit.
Bereits im Juli 2025 war Laura nach über einem Jahr Pause für kurze Szenen wieder auf den Bildschirmen zu sehen. Schauspielerin Chryssanthi Kavazi hatte sich zuvor in die Babypause verabschiedet. Ihr spontaner Gastauftritt war Teil der dramatischen Handlung rund um Johns entführte Tochter Clara. In einer Videokonfrontation erfuhr Laura erstmals, dass ihr Mann John ein Kind mit ihrer Erzfeindin Zoe hat – eine Offenbarung, die ihre Beziehung erschütterte.