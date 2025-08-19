Seit Wochen bewegt eine Frage die Fans von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: Kehrt Laura Bachmann, gespielt von Chryssanthi Kavazi, zurück – und wenn ja, wann? Nach einer turbulenten Auszeit und einer emotional aufgeladenen Storyline gibt es nun Klarheit.

Bereits im Juli 2025 war Laura nach über einem Jahr Pause für kurze Szenen wieder auf den Bildschirmen zu sehen. Schauspielerin Chryssanthi Kavazi hatte sich zuvor in die Babypause verabschiedet. Ihr spontaner Gastauftritt war Teil der dramatischen Handlung rund um Johns entführte Tochter Clara. In einer Videokonfrontation erfuhr Laura erstmals, dass ihr Mann John ein Kind mit ihrer Erzfeindin Zoe hat – eine Offenbarung, die ihre Beziehung erschütterte.

Offizielles Serien-Aus – oder doch nicht?

In der aktuellen Handlung der Serie zieht Laura einen radikalen Schlussstrich. Nach einem Treffen mit John entscheidet sie sich per E-Mail für die Trennung: „Ich kann das nicht“, lautet ihre klare Botschaft. Für John bricht eine Welt zusammen, denn Laura gilt für ihn weiterhin als große Liebe. Auch Schauspieler Felix von Jascheroff betont im Interview gegenüber RTL: „Laura ist und bleibt Johns große Liebe.“

Die Rückkehr ans Set

Fest steht: Für die Fans endet die Geschichte damit nicht. Chryssanthi Kavazi selbst hat bestätigt, dass sie ab September 2025 wieder dauerhaft am GZSZ-Set dreht. Ihr Blitz-Auftritt war lediglich ein Vorgeschmack. „Für mich als Schauspielerin ist es ein Geschenk, mit so einer starken Storyline zurückzukommen“, sagte sie in einem RTL-Interview. Die Schauspielerin kündigte zudem „viele emotionale, dramatische und intensive Szenen“ an.

Ob Lauras Ehe mit John tatsächlich endgültig gescheitert ist, bleibt offen. Kavazi deutete bereits an, dass es „Potenzial für viele Geschichten“ gebe – und ließ bewusst offen, ob es zu einer Versöhnung kommt.