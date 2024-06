1 In der letzten Folge GZSZ: Luis (Marc Weinmann, l.) gratuliert John (Felix von Jascheroff), der eigentlich keine Lust hat, seinen Geburtstag zu feiern. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Fans müssen heute auf die beliebte Serie GZSZ, aber auch auf "Unter Uns" und "Alles was zählt" verzichten. Die Soaps fallen aus. Der Grund sind aktuelle Ereignisse.











Link kopiert



GZSZ – kurz für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist die erfolgreichste Daily Soap in Deutschland. Seit 1992 wird sie montags bis freitags um 19.40 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Mittlerweile gibt es über 8050 Episoden, in denen die Hauptfiguren in Berlin lieben, leiden und Intrigen schmieden.