GZSZ: Chryssanthi Kavazi feiert Comeback

Chryssanthi Kavazi kehrt nach ihrer zweiten Babypause zu "GZSZ" zurück. Wie sie ihren Alltag zwischen Dreh und Familienzeit stemmt, verrät sie im Interview.
Chryssanthi Kavazi (36) feiert ab dem 19. November ihr Comeback bei "GZSZ". Dann ist sie in der RTL-Daily (auch auf RTL+) wieder als Laura Bachmann zu sehen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt die Schauspielerin, was sich nach ihrer zweiten Babypause für sie am Set verändert hat, wie ihr Alltag mit Ehemann Tom Beck (47) und den beiden Kindern derzeit aussieht und welche Tipps sie ihrer schwangeren Kollegin Anne Menden (40) mit auf den Weg gegeben hat.