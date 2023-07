Emotionaler Abschied von Heyl

Standing ovations für einen, der bei der Regionalen Kliniken Holding Spuren hinterlassen wird: An der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Ludwigsburg ist der Ärztliche Direktor, Professor Wolfgang Heyl, verabschiedet worden – nach mehr als 21-jähriger Tätigkeit. In seiner Ära kamen dort, wie Landrat Dietmar Allgaier berichtete, mehr als 50 000 Babys zur Welt. Sehr persönliche Worte gab es für den 64-Jährigen von seinem Kollegen und Freund Thomas Schiedeck – der ärztliche Sprecher der RKH-Kliniken stand mit Heyl oft gemeinsam am Operationstisch, beide verbindet auch die Liebe zur Musik. Die RKH-Regionaldirektorin Anne Matros hob Heyls fürsorglichen, wertschätzenden Umgang mit Patientinnen, Patienten und Mitarbeitenden hervor: „Sie sind ein Chef der alten Schule, der immer mit der Zeit gegangen ist.“ Zur Ruhe setzt sich Heyl nicht: Er übernimmt einen Lehrauftrag in robotischer Chirurgie an der Universitäts-Frauenklinik in Salzburg, wohin er mit seiner Familie derzeit übersiedelt.