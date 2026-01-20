Die 17-Jährige aus Leonberg trainiert am Olympiastützpunkt rhythmische Sportgymnastik und verfolgt ein hohes Ziel, welches ihre Vereinskameradin bereits erreicht hat.
Ein besonderes Erlebnis für die Grundschüler der Ferdinand-Porsche-Schule in Weissach. Weil die Zweit- und Drittklässler einen von Jugend trainiert für Olympia ausgeschriebenen Wettbewerb gewannen, erhielten sie eine Fragerunde mit einer professionellen Athletin. Zu Gast war die 17 Jahre alte Rhythmische Sportgymnastin Viktoria Steinfeld, die beim Olympiastützpunkt in Fellbach-Schmiden aktiv ist.