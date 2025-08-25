Gymnastik-Star aus Fellbach: Darja Varfolomeev krönt sich zur WM-Königin

Gymnastik-Star Darja Varfolomeev aus Fellbach glänzt einmal mehr. Mit dreimal Gold bei der Gymnastik-WM ist die Olympiasiegerin nah am Maximum – und geht nur einmal leer aus.
Gleich drei WM-Titel hat eine Sportgymnastin aus Fellbach geholt: Der Gymnastik-Star Darja Varfolomeev schlug nach der letzten Übung mit dem Band vor Freude auf den Boden, ihre Trainerin Yuliya Raskina hüpfte begeistert am Mattenrand: Die Olympiasiegerin hat bei den Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro auch ohne den ersehnten Fünffach-Triumph ihre Ausnahmestellung bewiesen. Zwei Tage nach Gold im Mehrkampf gewann die 18-Jährige aus Schmiden auch die Einzel-Titel mit dem Ball, den Keulen und dem Band.