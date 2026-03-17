„Gymnastik International“: Erstmals Mia-Sophie-Lietke-Preis in Schmiden vergeben

Erstmals wurde beim Traditionsturnier „Gymnastik International“ in Schmiden der Mia-Sophie-Lietke-Ehrenpreis vergeben.
Die Begeisterung für die sportliche Leistung bei „Gymnastik International“ in Schmiden war groß. Doch am Sonntag gab es abseits der Wettkampffläche einen Moment, der alle in der Sporthalle besonders berührte. Zum ersten Mal wurde im Rahmen des Traditionsturniers der Mia-Sophie-Lietke-Ehrenpreis verliehen im Andenken an die Gymnastin, die am 16. November 2023 im Alter von 16 Jahren sehr plötzlich und unerwartet verstorben war.