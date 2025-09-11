Realschule oder Gymnasium: Eltern aufgepasst! Das sind die Termine für Kompass 4

Nach der umstrittenen Premiere im vergangenen Schuljahr ist der Kompass-4-Test überarbeitet worden. Wann wird es diesmal ernst für die Viertklässler?
Das Wort Kompass 4 dürfte bei vielen Eltern eines Grundschulkinds Emotionen auslösen. Die Premiere im vergangenen Schuljahr sorgte für negative Schlagzeilen, vor allem, weil die Matheergebnisse so schlecht ausfielen. Mit den Aufgabenstellungen zeigten sich sehr viele Kinder überfordert. In diesem Jahr soll es besser laufen, der Test wurde auf Anweisung der grünen Kultusministerin Theresa Schopper ( „Mit dem Test stimmt etwas nicht“) überarbeitet.