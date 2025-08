Ein vermeintlich lustiger Abistreich am Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg wird zum Renovierungsprojekt – mit Malerfirma und Ferien-Einsatz.

Der Abischerz am Eugen-Bolz-Gymnasium (EBG) in Rottenburg sollte ein spaßiger Abschied sein – doch für die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs 2025 wurde er zum teuren Nachspiel.

Die Folgen müssen die Jugendlichen nun selbst ausbaden: Sie werden die durch ihre Farbsprühereien entstandenen Schäden in den Sommerferien mit einer Malerfirma beseitigen – auf eigene Kosten, berichtet der "Schwarzwälder Bote".

Geplant war der Streich mit vermeintlich harmloser Sprühkreide. So dachten es zumindest die Beteiligten. „In der Annahme (und nach mehrmaligem Prüfen!), dass die Farbe wasserlöslich sei, hantierten wir mit Sprühkreide im Schulhaus und verschönerten die Wände und Fassaden“, heißt es auf der von den Abiturienten eingerichteten GoFundMe-Seite. Dort bitten sie um Spenden, um die Folgekosten zu decken – 9000 Euro wollten sie sammeln, rund 1010 Euro kamen bislang zusammen.

Farbschicht hartnäckiger als gedacht

Doch die Farbschicht, die eigentlich mit Wasser hätte verschwinden sollen, erwies sich als hartnäckiger als gedacht. „Nachdem die Farbe getrocknet war, mussten wir am nächsten Morgen mit Schrecken feststellen, dass sie sich nicht so einfach entfernen lässt, wie gedacht. Nun steht eine große (Nachabi-)Streich-Aktion bevor, die fachkundige Hilfe benötigt“, schreiben die Schüler.

So reagiert der Schulleiter

Die Reaktion der Schulleitung fiel besonnen, aber bestimmt aus. „Die Schülerinnen und Schüler werden das zusammen mit der Malerfirma in Ordnung bringen“, erklärt Schulleiter Andreas Greis auf Anfrage. Der Schaden werde von den Verursachern selbst beseitigt. „Die Kosten sollten nicht zu hoch werden. Es wird einen hohen Eigenanteil geben, mehr oder weniger Materialkosten, und fachliche Anleitung“, so Greis weiter.

Ziel sei es, dass zum Start des neuen Schuljahres alles wieder in Ordnung sei. Einen Abistreich mit derart nachhaltigen Folgen habe er in seiner Amtszeit bislang nicht erlebt.

In den sozialen Medien schlug der Fall hohe Wellen. Auf der Facebook-Seite „Dein Rottenburg“ häufen sich sarkastische Kommentare. „Und sowas macht Abi – wow, intelligent ist nicht immer gleich intelligent“, schreibt ein Nutzer. Eine andere Stimme kommentiert: „Selber schuld! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil – dort steht, dass die durch Regen etc. abwaschbar ist und dass man dies vorher prüfen soll!“

Lehrer macht sich für seine Schüler stark

Ein weiterer Kommentar kritisiert das Vorgehen: „Wenn es ein cooler Abistreich gewesen wäre... ok. Aber diese Schmiererei ist weder cool noch lustig. Trotz mehrmaligem Probesprühen, bleibt die Farbe dran? Wohl falsch getestet.“

Doch es gibt auch Rückhalt für die Schüler. Für Lehrer Dirk Amon steht fest: „Ich bin einer der Lehrer, der diesen Jahrgang zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und ich bin stolz darauf!“ In einem Kommentar verteidigt er die Jugendlichen gegen Häme und Überheblichkeit: „Wollen wir eine Jugend, die niemals einen harmlosen Quatsch macht, der leider nicht ganz abwaschbar ist? Das Leben wäre furchtbar langweilig!“ Und weiter: „Wollen wir eine Jugend, die dazu steht, wenn was schiefgelaufen ist, und ohne zu zögern nach Lösungen sucht, um den Schaden wieder gut zu machen? Ich würde sagen: Ziel erreicht. Wie schön wär die Welt, wären DAS ihre Probleme!“