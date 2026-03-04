Gymnasium in Geislingen: Hitlergruß im Unterricht? Vater erhebt Vorwürfe gegen Mitschüler der Tochter

Gab es einen rechtsextremen Vorfall am Geislinger Michelberg-Gymnasium? Ein Vater erhebt schwere Anschuldigungen gegen Schüler, die Schulleitung widerspricht.
Sie sind „absolut inakzeptabel“: Nationalsozialistische Gesten und Parolen widersprechen dem Leitbild und den Grundwerten des Michelberg-Gymnasiums „in eklatanter Weise“. Dies stellt Schulleiterin Martina Bach auf Nachfrage klar. Auslöser sind Vorwürfe des Vaters einer Schülerin, wonach Mitschüler wiederholt rechtsextremes Verhalten gezeigt haben sollen.