Gymnasium in Fellbach: Aufstieg in den sportlichen Schulolymp

Bei einem Festakt am Donnerstag wird das Gustav-Stresemann-Gymnasium in Fellbach zur ersten „Eliteschule des Sports“ im Rems-Murr-Kreis ernannt.
Lada Pusch vom TSV Schmiden hat bei den deutschen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in diesem Jahr zwei Bronzemedaillen gewonnen. Skispringer Arne Holz vom SC Degenfeld gehört zum Nachwuchskader des Deutschen Skiverbands und Felix Netzer von der Spvgg Rommelshausen/LA Kernen war bei den baden-württembergischen Meisterschaften U18 im August Dritter im Hammerwurf. Alle drei besuchen das Gustav-Stresemann-Gymnasium in Fellbach-Schmiden, das junge Leistungssportlerinnen und -sportler seit vielen Jahren fördert und unterstützt. Am Donnerstag verleiht Kultusministerin Theresa Schopper der Bildungsanstalt offiziell als erster Schule im Rems-Murr-Kreis den Titel „Eliteschule des Sports“.