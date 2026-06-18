Gymnasien in Stuttgart: 722 Kinder sind versetzungsgefährdet – wo und wie kann es für sie weitergehen?

Wer vom Gymnasium runter muss oder will, braucht einen Schulplatz an einer Real- oder Gemeinschaftsschule. Aber die Klassen sind fast alle voll.
Eines ist Manfred Birk besonders wichtig: „Es gibt keine Abschusslisten oder Durchfallquoten wie früher in manchen Studiengängen“, sagt der Geschäftsführende Schulleiter der Stuttgarter Gymnasien. Jede Schülerin und jeder Schüler habe bis zu den Zeugniskonferenzen noch die Chance, seine Leistungen zu verbessern. Notenschluss sei erst in gut vier Wochen. Und gerade in der Mittelstufe sei es gar nicht so selten, dass jemandem vorübergehend die Hormone wichtiger seien als die schulischen Aufgaben, er sich dann aber doch besinne und zum Jahresende noch einmal Vollgas gebe.