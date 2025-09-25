Gymnasien in Leonberg und Umgebung: G9 und seine Folgen: „Einstellungschancen für Lehrer werden erst einmal sinken“

Seit diesem Schuljahr ist G9 erst einmal ab Klasse 5 und 6 wieder Regelform im Land. Schulleiter am Gymnasium erwarten doppelte Herausforderungen, die gut geregelt werden müssen.
Obwohl Baden-Württemberg ab diesem Schuljahr flächendeckend vom achtjährigen auf das neunjährige Gymnasium (G9) als Regelform umgestellt hat, konnte sich Jürgen Schwarz, der Schulleiter des Rutesheimer Gymnasiums, in der Vorbereitungsphase relativ entspannt zurücklehnen. Denn „seine“ Bildungseinrichtung ist eine von 44 auserwählten Modellschulen im Land gewesen, in denen Schülerinnen und Schüler ihr Abitur auch bislang erst nach neun, anstatt bislang üblichen acht Jahren machen konnten.