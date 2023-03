1 Gwyneth Paltrow löst in sozialen Netzwerken spöttische Kommentare aus. Foto: imago images/ZUMA Wire/Armando Gallo

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (50) muss sich derzeit im US-Bundesstaat Utah vor Gericht verantworten. Die 50-Jährige wird wegen eines Ski-Unfalls im Jahr 2016 verklagt, bei dem sie einen Mann angeblich schwer verletzt haben soll. Als Paltrow am gestrigen Dienstag erstmals den Gerichtssaal in der US-Stadt Park City betrat, löste sie jedoch zunächst wegen ihres auffälligen Looks spöttische Kommentare in sozialen Netzwerken aus.

"Ich mag ihre Serienkiller-Ausstrahlung"

Auf Instagram verglichen User Paltrows Retro-Pilotenbrille mit der des berüchtigten Serienmörders Jeffrey Dahmer (1960-1994), der zwischen 1978 und 1991 17 Männer auf bestialische Weise ermordete und zerstückelte. Dahmer war erst im vergangenen Jahr durch die Netflix-Serie "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" wieder ins Bewusstsein vieler Menschen gekommen.

"Ich mag ihre Serienkiller-Ausstrahlung", kommentierte etwa ein User auf Instagram, während eine weitere Person hinzufügte: "Jeffrey Dahmer trifft auf Gwyneth Paltrow".

Serienmörder Dahmer, der in der überaus populären Netflix-Serie von Evan Peters (36) gespielt wurde, trug eine ähnliche Pilotenbrille, als er im Jahr 1991 von der Polizei in Milwaukee verhaftet wurde. Die Sehhilfe ist auf einem berühmt gewordenen Polizeifoto Dahmers zu erkennen. Auch Darsteller Peters war in der Netflix-Serie über Dahmers Leben stets mit einer solchen Brille zu sehen.