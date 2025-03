Sie wohnen in der Nachbarschaft und sind im gleichen Business tätig: Was Gwyneth Paltrow wohl über Herzogin Meghan im Lifestyle-Segment denkt?

Sie gründete mit Goop 2008 selbst ein erfolgreiches Lifestyle-Unternehmen. In einem neuen Interview spricht Gwyneth Paltrow (52) jetzt über die beruflichen Bestrebungen von Herzogin Meghan (43) in der ihr bekannten Branche.

Gwyneth Paltrow und der "Lärm um bestimmte Frauen"

In der April-Ausgabe der amerikanischen "Vanity Fair" zeigt sich Paltrow diplomatisch: "Jeder verdient einen Versuch bei allem, was er ausprobieren möchte." Generell werde sie nichts Negatives sagen können über die Leistungen der Ehefrau von Prinz Harry (40). "Ich wurde dazu erzogen, andere Frauen als Freundinnen und nicht als Feindinnen zu sehen. Ich denke, es gibt immer mehr als genug für alle", sagt Paltrow über ihr demnach wenig ausgeprägtes Konkurrenzdenken.

Die 52-Jährige erinnert sich während des Interviews daran, dass ihre Mutter, Schauspielerin Blythe Danner (82), einst sagte: "Eine andere Frau ist niemals deine Konkurrenz. [...] Was für dich richtig ist, wird dich finden." Paltrow verspüre außerdem einen "starken Instinkt", sich für Meghan einzusetzen, wie sie es immer tue, wenn es "Lärm um bestimmte Frauen in der Unterhaltungsbranche gibt".

Über Meghans neue Netflix-Serie "With Love, Meghan" könne Paltrow nichts sagen. Das teils umstrittene Lifestyle-Format habe die Schauspielerin noch gar nicht gesehen. Die Serie, die noch 2025 eine zweite Staffel bekommen soll, ist nicht der einzige Vorstoß der Herzogin. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte, laut derer Meghan ihre Lifestyle-Marke, die sie zunächst American Riviera Orchard nannte, an den Start bringen wollte.

Nach markenrechtlichen Rückschlägen benannte die Herzogin von Sussex die Marke im Februar in "As ever" um. Mit dem Launch befindet sie sich derzeit immer noch in einem Gründungsprozess, ab Frühjahr sollen erste Produkte - darunter Honig, Tees und Shortbread-Cookies - unter dem Namen in den USA erhältlich sein. Kürzlich hat sie zudem ihren neuen Gründerinnen-Podcast "Confessions of a Female Founder" angekündigt, dessen erste Episode am 8. April erscheinen soll.

"Ich werde versuchen, Meghan und Harry einen Kuchen zu bringen"

Paltrow und ihr Ehemann Brad Falchuk (54) sollen laut Medienberichten im Mai 2023 unter anderem mit Harry und Meghan sowie Cameron Diaz (52) Sushi essen gewesen sein. Obwohl die "Iron Man"-Heldin wie das Exil-Royal-Paar in Montecito, Kalifornien, lebt, kenne sie Meghan und Prinz Harry (noch) nicht: "Ich habe Meghan getroffen, die wirklich nett zu sein scheint, aber ich kenne sie überhaupt nicht. Vielleicht werde ich versuchen, an ihren Sicherheitsleuten vorbeizukommen und ihnen einen Kuchen bringen."