Gwen Stefani: Ist sie jetzt „Just A Trump-Girl“?

1 Gwen Stefani und ihr Ehemann Blake Shelton bei den Country Music Awards 2024. Foto: Imago/Zuma Press/Ozzie B

Barack Obama hatte sie auf seiner Playlist, der No Doubt-Song „Just A Girl“ ist eine Hymne der Feministinnen – doch Gwen Stefani war immer ambivalent. Driftet sie jetzt ins MAGA-Lager ab?











Es ist eine Hymne des Feminismus: „I’m just a girl, all pretty and petite / So don’t let me have any rights“. Die selbe Frau, die 1996 in „Just A Girl“ rotzig alltäglichen Sexismus besang, lobte Anfang März auf dem Kurznachrichtendienst X ein Interview mit dem Schauspieler Jonathan Roumie. Warum Gwen Stefani dafür anschließend viel Kritik einstecken musste, liegt vor allem an Roumies Gesprächspartner: der rechte, extrem umstrittene US-Journalist Tucker Carlson, früher ultrakonservativer Einpeitscher bei Fox News.