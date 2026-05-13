Guy Ritchie: Star-Regisseur stellt in Berlin In the Grey vor

Am 21. Mai erscheint mit der Action-Komödie "In the Grey" der neue Film von Guy Ritchie (57) in den deutschen Kinos. Die rasante Action-Komödie vereint die Superstars Jake Gyllenhaal (45), Henry Cavill (43) und Rosamund Pike (47) vor der Kamera. Bei einem Special Screening in Berlin war am Dienstagabend auch Regisseur Guy Ritchie selbst anwesend, um sein neues Werk zu präsentieren.

Guy Ritchie in Berlin auf der Bühne Der Filmemacher hinter Gangster-Klassikern wie "Bube, Dame, König, grAS" oder "Snatch - Schweine und Diamanten" sowie etwa "Operation Fortune" aus dem Jahr 2023 erzählte auf der Bühne des Berliner Zoo Palasts Geschichten rund um die Produktion von "In the Grey" und gab Anekdoten von seinem Star-Cast rund um Jake Gyllenhaal und Henry Cavill zum Besten, wie der deutsche Verleih Leonine Studios mitteilte.

Darum geht es in "In the Grey"

Ritchie erzählt in "In the Grey" von einem Team Eliteagenten (Gyllenhaal, Cavill und Eiza González), das "in globalen Grauzonen agiert", wie es in der offiziellen Handlungsbeschreibung heißt. Das Trio erhält den Auftrag, eine gestohlene Milliarde US-Dollar von einem "skrupellosen Despoten" zu stehlen, der diese zuvor hinterzogen hat. Dazu begeben sie sich auf eine streng bewachte Privatinsel und legen sich vor Ort mit der kleinen Armee an, die das Geld bewachen soll.

"In the Grey"-Hauptdarsteller Henry Cavill wurde übrigens über längere Zeit immer wieder als einer der absoluten Topfavoriten auf die derzeit vakante Rolle von Superspion James Bond genannt. Doch mittlerweile dürfte der 43-Jährige wohl zu alt für die Rolle sein. Die Amazon MGM Studios sollen Medienberichten zufolge nach einem jüngeren Darsteller suchen, der um die oder unter 30 Jahre alt ist. In "In the Grey" darf Cavill jetzt jedoch einmal mehr einen kampfstarken Geheimagenten verkörpern und seine Action-Skills unter Beweis stellen.