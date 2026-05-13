Guy Ritchie: Star-Regisseur stellt in Berlin In the Grey vor

Kurz vor dem Kinostart der Star-besetzten Actionkomödie "In the Grey" hat Filmemacher Guy Ritchie jetzt in Berlin haltgemacht, um sein neues Werk vorzustellen.
Am 21. Mai erscheint mit der Action-Komödie "In the Grey" der neue Film von Guy Ritchie (57) in den deutschen Kinos. Die rasante Action-Komödie vereint die Superstars Jake Gyllenhaal (45), Henry Cavill (43) und Rosamund Pike (47) vor der Kamera. Bei einem Special Screening in Berlin war am Dienstagabend auch Regisseur Guy Ritchie selbst anwesend, um sein neues Werk zu präsentieren.