Guy Ritchie: Er dreht neue Serie Young Sherlock mit Colin Firth

Wenn der junge Sherlock Holmes in einen Mordfall verwickelt wird, wird auch Colin Firth dabei sein. Der Oscarpreisträger spielt in Guy Ritchies kommender Serie "Young Sherlock" mit.











Der britische Regisseur Guy Ritchie (55) hat sich 2009 und 2011 schon in zwei Kinofilmen mit Sherlock Holmes auseinandergesetzt. Für den Streamingdienst Prime Video werkelt er mittlerweile an der Serie "Young Sherlock" - und darf offenbar ein echtes Schauspielschwergewicht dirigieren. Der für "The King's Speech" von 2010 mit dem Oscar ausgezeichnete Colin Firth (63) wird Teil des Casts, wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet.