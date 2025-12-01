Thomas Gottschalk und seine Ehefrau Karina haben überraschend mitgeteilt, dass der Entertainer an Krebs erkrankt ist. Karl-Theodor zu Guttenberg übt Kritik daran, wie zuvor mit seinem "Freund" umgegangen wurde.
Am Sonntag haben Thomas Gottschalk (75) und seine Ehefrau Karina (63) überraschend öffentlich gemacht, dass der langjährige Moderator an Krebs erkrankt ist. Nachdem es zuvor Kritik und Spott für jüngste Auftritte Gottschalks gegeben hatte, nimmt Karl-Theodor zu Guttenberg (53) den Entertainer nun in Schutz. In einer Art Brief an Gottschalk übt der ehemalige Verteidigungsminister Deutschlands scharfe Kritik an der Gesellschaft und den Medien.