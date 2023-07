1 Mehr Zeit für Kinder und Beruf, weil das Putzen jemand anderes erledigt. Foto: imago/Panthermedia/AndreyPopov

Die neue Regierung will Familien bis zu 2000 Euro für Haushaltshilfe bezahlen. Wie das funktioniert, hat ein Modellversuch in Baden-Württemberg schon zwei Jahre lang erprobt.









Berlin/STuttgart - Uta Meier-Gräwe erinnert sich noch gut an die positiven Rückmeldungen der Frauen, die an dem Modellversuch teilgenommen hatten: „Durch Eure Unterstützung kann ich weiterhin meinem Job gerecht werden, und was noch wichtiger ist, ich habe auch mehr Zeit für meine Kinder“, sagte zum Beispiel eine. „Endlich denkt mal jemand an uns Frauen. Es tut so gut, heimzukommen, und alles ist erledigt“, lautete das Fazit einer anderen Teilnehmerin. Und eine Dritte freute sich, endlich eine legale Haushaltshilfe gefunden zu haben. „Es braucht dringend solche Alternativen zum Schwarzmarkt.“