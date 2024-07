Gutes Verhältnis: Jennifer Lopez bummelt mit Ben Afflecks Tochter

Während Ben Affleck mit seinem Motorrad unterwegs ist, genießt Jennifer Lopez Zeit mit seiner ältesten Tochter Violet. Am Wochenende wurden sie gut gelaunt und Arm in Arm mit der 18-Jährigen in den Hamptons fotografiert.

Auch wenn es in der Ehe von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) heftig kriseln soll: Zu Stieftochter Violet (18) scheint die Sängerin weiter ein gutes Verhältnis zu haben. Die beiden wurden jetzt lachend beim gemeinsamen Bummeln in den Hamptons gesehen, wobei sie sich auch umarmten. Ben Affleck war einmal mehr nicht dabei.

Paparazzi fotografierten Lopez und die älteste Tochter von Ben Affleck und seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) am Sonntag in Southampton. Auch eine Freundin von Violet Affleck war dabei. Das Trio besuchte laut "Page Six" das Restaurant "75 Main".

Lesen Sie auch

Violet Affleck mit Gesichtsmaske

J.Lo wählte für den Patchwork-Ausflug einen tief ausgeschnittenen, luftigen, schwarzen Overall mit Trägern, die sich am Rücken kreuzten. Zu ihrem Look kombinierte sie außerdem eine schwarze Hermès Birkin Bag aus Krokodilleder und ein Paar Sandalen. Ihre Stieftochter entschied sich für ein helles T-Shirt, eine rote kurzärmelige Strickjacke sowie weiße Jeans mit Aufdrucken von verschiedenen Lebensmitteln wie Spaghetti und Tomaten. Die 18-Jährige trug auch eine Gesichtsmaske über Mund und Nase. Sie hielt erst in der Vorwache bei einer Sitzung vor dem Stadtrat von Los Angeles ein flammendes Plädoyer für mehr Gesundheitsschutz im öffentlichen Raum und machte dabei auch ihre eigene Krankheit publik. Seit 2019 leidet sie an einer post-viralen Erkrankung.

Wie "Page Six" weiter berichtete, wurden Jennifer Lopez und Violet Affleck bereits am Samstag zuvor bei der East Hampton Antiques & Design Show vor dem Historic Mulford Farm Museum gesichtet. Danach gönnten sie sich ein Dessert in einer Eisdiele.

Ben Affleck auf Motorradtour

Unterdessen sei Ben Affleck quer durchs Land unterwegs und genieße die Zeit allein auf seinem Motorrad. Am Sonntag wurde der Schauspieler auf seinem Zweirad fotografiert, in einer schwarzen Harley-Davidson-Lederjacke mit passenden Handschuhen und Helm.

Bereits seit Monaten gibt es Gerüchte darüber, dass das Paar zwei Jahre nach der Hochzeit Probleme habe und auf eine Scheidung zusteuere. Ihr 68 Millionen Dollar Haus in Beverly Hills haben sie offiziell zum Verkauf angeboten, und in den vergangenen Monaten sah man beide bei wichtigen Terminen stets ohne Partner.