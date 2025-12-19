Der Betrieb hat unter Experten Kultstatus: Jetzt übernimmt ein Schwabe! Jochen Heigoldt, Weinhändler aus Backnang, steigt an der Mosel ein. Weil er sich in das Weingut verliebt hat.
Die Weinwelt war für mich immer eine echte Bastion der Beständigkeit. Nicht selten werben die Weinbaubetriebe mit dem Hinweis, dass in der Familie nun schon in der vierzehnten Generation die Rebstöcke gepflegt werden. Tradition als Qualitätsmerkmal. Was natürlich kompletter Unsinn ist, letztlich lebt auch der Wein vom steten Wandel. Die Sorten ändern sich, die Betriebe ändern sich, die Bearbeitungsmethoden ändern sich, das Rad dreht sich. Dennoch gibt es die Momente, an denen der Weinliebhaber erst einmal tief Luft holen muss. Mir zumindest ist es jüngst so gegangen bei der Lektüre in einer Fachzeitschrift. Da stand: Das Weingut Heymann-Löwenstein ist verkauft, der Chef, Reinhard Löwenstein, geht in Rente. einen Nachfolger gibt’s nicht.