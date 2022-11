1 Wein für einen guten Zweck: Der Korber Winzer Aaron Schwegler, Gastronom und Stelp-Unterstützer Timo Hildebrand sowie der Winzer Christoph Kern präsentieren die Tropfen bei Aldi. Foto: Julian Rettig/Julian Rettig

Die Remstal-Winzer Christoph Kern und Aaron Schwegler haben für Aldi und die Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp einen Wein produziert, der durch und durch gut ist.















Ich muss zugeben: Ich bin absolut kein Fan von Discountern. Ich mag es nicht, wenn die Menschen gerade beim Einkauf ihrer Nahrungsmittel mit der Mentalität eines Schotten unterwegs sind, ich setze lieber andere Schwerpunkte und spare bei den Felgen fürs Auto. Aber wie gesagt: Das ist kein Plädoyer für irgendetwas, sondern nur meine ganz persönliche Sicht. Die ich heute komplett über Bord werfe, denn flexibel waren wir in dieser Kolumne schon immer! Ich spreche ein dickes Lob für den Discounter Aldi aus.

Ein lobenswertes Projekt

Das liegt an einem Projekt, das einfach nur lobenswert ist. Der Händler verkauft nämlich 30 000 Flaschen Wein zugunsten von Stelp, der Stuttgarter Hilfsorganisation, die, kaum war der Krieg ausgebrochen, sofort mit Hilfsgütern in die Ukraine gefahren ist. Stelp unterstützt mit Ehrenamtlichen auch in Flüchtlingslagern – überall dort eben, wo die Not groß ist. Nun haben sich mehrere Spieler zusammengetan. Zum Beispiel Aaron Schwegler aus Korb, der sich bereit erklärt hat, eine Rotwein-Cuvée beizusteuern. Weine der Schweglers liegen eher in Kellern von absoluten Kennern, in Korb werden schon länger mit die besten Rotweine des Anbaugebiets produziert. Der Spitzenwein Granat ist eine Legende! Nun gibt’s einen Schwegler-Wein, im Barrique-Fass ausgebaut, für 9,99 Euro im Aldi! Und vier Euro davon gehen direkt an Stelp. Kollege Christoph Kern, der angesichts einer Betriebsgröße sogar schon mit dem Discounter zusammenarbeitet, macht einen Sauvignon blanc für die gute Sache, auch von den 6,99 Euro, die der kostet, gehen vier Euro an die Helfer. An dem, was da bleibt, das versprechen alle Beteiligten, verdient keiner etwas.

Die Weine sind absolute Schnäppchen

Das allein ist in der Summe eine gute Sache, aber das Beste kommt erst: Die Weine sind tatsächlich absolute Schnäppchen. Der Sauvignon blanc zum Beispiel steht fast schon symptomatisch für diese Rebsorte, hat eine leicht grasige Note, duftet nach Stachelbeere – und bietet wie der Rote eine ganze Menge Wein fürs Geld. Deshalb gehe ich doch tatsächlich auch mal in den Discounter, nicht, um zu sparen, sondern um die gute Sache mit sehr gutem Wein zu unterstützen.

Das Urteil der Weinrunde:

Holger Gayer Das ist eine tolle Sache, die dadurch noch besser wird, da der Wein die 6,99 Euro wert ist, die er kostet. Insofern produziert dieses Projekt nur Gewinner.

Kathrin Haasis Von beiden Weinen kann man sich ruhig ein paar Flaschen anschaffen – weil sie gut schmecken und rundum eine gute Sache symbolisieren.

Harald Beck So genießt es sich mit gutem Gewissen und ansprechenden Weinen. Da lassen wir gerne mal alles Misstrauen gegen den Billigdiscounter beiseite.

Sauvignon blanc, 6,99 Euro, Weingut Kern, Rotwein Cuvée, 9,99 Euro Weingut Schwegler. www.stelp.eu