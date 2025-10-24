Guter Wein aus Württemberg: Wie Wein mit einem sexy Namen zum Verkaufsschlager wird

Der Marketingexperte Eliah Werner schwimmt gegen den Strom: Seine Young Poets-Linie verkauft sich blendend. Dazu zählt „Fifty Shades of Graubrgndr“ aus Württemberg .

Ein weißes Etikett, große schwarze Buchstaben und ein paar Konsonanten weglassen: Diese Strategie scheint schon zu reichen, um im Supermarktregal herauszustechen. Während viele Winzer und Genossenschaften unter Absatzschwierigkeiten leiden, vermeldet Eliah Werner jedenfalls ein zweistelliges Wachstum. Seine Marke Young Poets konnte im vergangenen Jahr um 40 Prozent zulegen, aus einem Hobby ist seit 2019 ein beeindruckender Nebenerwerb geworden. Eliah Werner versteht eben das Geschäft – also den Lebensmitteleinzelhandel. Er arbeitete viele Jahre im Marketing für Procter & Gamble, ist mittlerweile Vice President Brand für den Autovermieter Sixt. Zum Wein kam er nach seinem Masterabschluss in Boston, als er mit dem Auto die Westküste entlang fuhr und viele Weingüter besuchte: Weil die US-Winzer innovativer und progressiver sind, langweilte ihn nach der Rückkehr das Weinregal im deutschen Supermarkt.

Eine Kampagne mit Humor: Mit diesem Spruch wurde für den Wein in Stuttgart schon geworben. Foto: Young Poets Mit „Fifty Shades of Graubrgndr“ peppte Eliah Werner daraufhin in Anlehnung an den Bestseller über einen sadomasochistisch veranlagten, aber sehr romantischen und natürlich gut aussehenden Milliardär das Angebot auf. „Always sunny Svgn Blnc“ oder „Everything happens for a Rslng“ folgten. Acht Weine aus deutschen Anbaugebieten, Österreich ( „The grass is always Grnr Vltlner“) und Italien („Never say no to Prmtvo“) hat die Marke mittlerweile im Programm. „Das starke Wachstum von Young Poets in diesem herausfordernden Umfeld zeigt, dass es hilft, die Konsumentenbedürfnisse an erste Stelle zu setzen und den Mut zu haben, andere Wege zu gehen“, sagt der Marketing-Experte. „Unkomplizierten, einfach geilen Wein“ von preisgekrönten, jungen Winzern und Winzerinnen will er einer ebenso jungen Zielgruppe bieten.

Mehr Sonne getankt als auf Mallorca

Mit Christoph Kern aus dem Remstal fand er den ersten Mitstreiter. „An Südhängen in Württemberg gewachsen, haben die Trauben mehr Sonne getankt als jeder Mallorca-Urlauber“, heißt es über dessen Grauburgunder, der für relativ wenig Geld tatsächlich einiges bietet. Auf Noten von Honigmelone und Apfel in der Nase folgt viel Kraft am Gaumen und ein leicht herber Abgang, was den Wein wunderbar süffig macht.

Das Urteil der Weinrunde:

Holger Gayer Jung, lebendig, fruchtig und gleichzeitig so herb wie ein trinkiger Partywein sein soll. Dieser Grauburgunder ist bester Mainstream für Geburtstagsfeste oder ähnliche Anlässe, an denen vor allem gute Laune auf dem Programm steht.

Michael Weier Ein absoluter Prototyp für perfektes Marketing! Da steht jung auf der Flasche, da ist auch ein junger, frischer Wein drin. Erstaunlich erwachsen sogar, mit Aromen von Aprikose und einer kräutrigen Note. Ziemlich gelungen.

Fifty shades of Graubrgndr, 6,95 Euro, Good Wine, München, erhältlich unter anderem bei Rewe, www.young-poets-wine.com