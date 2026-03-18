Die Verbundenheit der Region mit dem VfB Stuttgart zeigt sich bei einer Weinflasche. Mit der Offensive der Fellbacher Weingärtner geht’s nun zum Rückspiel nach Porto!

Die Natur zwingt den Hobbywinzer in diesen Tagen in den Weinberg, quasi auf den letzten Drücker. Der Rebschnitt muss nun gemacht werden, also habe ich am Donnerstag letzte Hand angelegt und noch rechtzeitig meine Arbeit erledigt. Bei solchen Tätigkeiten geht einem immer allerhand durch den Kopf. Und immer wieder schweift der Blick vom Rotenberg über das Neckartal und zeigt die Stadt in all ihren Facetten. Kessel. Gaskessel. Müllverbrennung. Mercedestern. Museum. Die Industrie. Und natürlich das Stadion! Deshalb habe ich mir auch fast in den Finger geschnitten: Plötzlich hallte ein tiefer Lärmpegel in die Richtung der Rebstöcke. Heimspiel gegen Porto, das Stadion rückte am Donnerstag an seine Anrainer heran.

Diese Verbindung drückt ein bisschen das Heimatgefühl aus. In Stuttgart gehört alles zusammen. Stadt und Land(wirtschaft). Und genau dies haben die Weingärtner in Fellbach bestens zum Ausdruck gebracht. Nicht durch ihre Werbung, die auf der Anzeigetafel im Stadion zu sehen ist, sondern durch ihren Wein! Die Fellbacher, von deren Kappelberg aus man ebenfalls das Stadion sieht, haben eine Edition VfB Stuttgart im Programm. Neu für mich war der Rosé, ein fröhlicher Wein aus Trollinger und Muskattrollinger, der gut zu den ersten Frühlingstagen passt. Die Muskatnote ist schön dezent. Hier zeigen die Fellbacher durchaus Zurückhaltung.

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Diese mag zum Rosé passen, nicht aber zur derzeitigen Gemütslage der Kicker vom Neckar. Meine Kollegen in der Spalte hier mögen es mir verzeihen, dass ich deshalb einfach spontan wechsle. Für das Rückspiel in Porto braucht es nach der 1:2-Niederlage aus dem Heimspiel nämlich einen anderen Wein: Schon länger haben die Fellbacher ein Duo im Programm, der Rotwein der beiden heißt Defensive, die Weißwein-Cuvée entsprechend Offensive. Genau die braucht es am kommenden Donnerstag. Davon abgesehen, dass mir dieser Wein (11,70 Euro) auch etwas besser schmeckt als der Rosé, braucht es unbedingt Offensivkraft, damit den Kickern die Überraschung gelingt. Und ich auch künftig am Donnerstag im Weinberg die Gesänge der Fans zu hören bekomme.

Das Urteil der Weinrunde:

Holger Gayer Guck an: „Herr Weier macht’s wie Sebastian Hoeneß. Der hat ja auch schon öfter den Matchwinner eingewechselt. Tatsache ist: Die weiße VfB-Offensive hat deutlich mehr Druck als der verhaltene Rosé. Damit kann man gewinnen.“

Kathrin Haasis „Als bekennender Fan des SC Freiburg muss ich sagen: Etwas mehr Spritzigkeit hätte es sein dürfen beim Rosé. Die Badener haben natürlich ebenfalls ein Eigengewächs, der fruchtig-frische Rosé ist im Vergleich mein Gewinner.“

Der Wein

Edition VfB Stuttgart, Rosé, 6,70 Euro, Fellbacher Weingärtner, Fellbach, Telefon 07 11 / 57 88 03 - 0. www.fellbacher-weine.de

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