Guter Wein aus Württemberg: Manne Le Mammouth – Ein Enthusiast startet ein Garagenweingut

Die Weinwelt schlägt Kapriolen! Nun macht sogar ein Schwabe in Südbaden Wein. Früher undenkbar. Heute zeitigt das ein sensationelles Ergebnis, schreibt unser Kolumnist Michael Weier.

Kürzlich war ich bei einem guten Freund zum Geburtstag eingeladen. Offensichtlich habe ich leicht verloren aus der Wäsche geschaut, aber mein Freund, ein herzensguter Mensch, hat mich deshalb einem Gesprächspartner zugeführt. „Des isch dr Manne. Ihr müsstet Euch gut versteha!“ Weil der Manne wie ich den Wein liebt. Und prompt war der Abend gefüllt mit einem sehr guten Gespräch. Denn Manne und mich eint zudem: Wir arbeiten auch im Weinberg. Manne ist sogar Produzent. Er betreibt „das kleinste Garagenweingut Südbadens“, wie er sagt.

Unsere Empfehlung für Sie Guter Wein aus Württemberg Wein aus Württemberg, den die Norddeutschen lieben Mit einem Verkaufswagen tuckert der Bönnigheimer Winzer Heinz Kölle bis nach Dänemark, um seine Tropfen zu verkaufen. Mit einer Weinstube wird die Kundschaft daheim bedient. Die Geschichte des Abends passt leider nicht in diese Spalte, aber in Kurzfassung geht sie so: Der Herrenberger war in seinem Berufsleben als IT-Fachmann auf der ganzen Welt unterwegs, zuletzt arbeitete er in der Schweiz – und von dort hat es ihn nach Südbaden verschlagen. Als verheirateter Mann konnte er nach dem Eintritt ins Rentenalter nicht ständig das Haus renovieren, also suchte der Familienvater nach Arbeit. Glücklicherweise traf er auf Herbert Krebs, eine Koryphäe als Önologe – und ebenfalls Hobbywinzer. Zusammen sitzen sie nun in einer Garage und machen Wein. Der Manne aus Herrenberg hat sich einen eigenen Weinberg gekauft, was er lachend erzählt: Denn früher hätte ein Badener niemals einen Weinberg an Schwaben verkaufen dürfen, NIEMALS. Da wären die Nachbarn gekommen und hätten ihn erschossen. Heute geht sogar dies.

In diesem Weinberg gibt’s nicht nur Ruhe vor Renovierungsarbeiten, hier darf sich der Schwabe nun in Sachen Qualität austoben. Er nimmt dies ernst. Sogar ein Etikett hat er schon. Zu seiner Studentenzeit hieß er als Bergläufer „Manni die Gazelle“, bei der Arbeit taufte ihn ein französischer Kollege nach einer Trainingseinheit ob seines inzwischen auf 95 Kilogramm angewachsenen Gewichts „Manni le Mammouth“, dieses ist nun auf dem Etikett eines sensationellen Spätburgunders zu sehen. Demnächst. Noch arbeitet er im Kooperationsprojekt mit dem Experten, der erste eigene liegt aber im Fass. Ein Wahnsinn, dem Mammut angemessen. Leder, Tabak. Kräftig ist dieser Wein. Ein Schwabe in Baden macht ganze Arbeit.

Das Urteil der Weinrunde

Holger Gayer Für gewöhnlich gebe ich nicht viel auf die Verpackung eines Weins, aber Spätburgunder in eine Bordeaux-Flasche füllen? Der Wein an sich ist in Ordnung, ein bisschen Leder, ein bisschen Maggikräuter und eine lebhafte Säure.

Kathrin Haasis Das ist die Männer-Variante des Spätburgunders: ledrig, tanninig, mehr Kraft, weniger Eleganz und Frucht. Natürlich gibt es viel bessere, aber dieser unkonventionelle, self-made Wein macht dennoch richtig viel Spaß.

Der Wein

Manne Le Mammouth, Spätburgunder, 10 Euro, Kleinstes Garagenweingut Südbadens von Manfred Linkesch, Telefon 0176 8259 1987.

Anmerkung: Zur Bordeaux-Flasche hat sich der Winzer wie folgt geäußert: „Ach ja, wegen der Bordeauxflasche. Unser Abfüllervon 1964 verträgt Burgunderflaschen nicht so gut, bzw. sie lässt sich schwer verstellen. Ich finde die Burgunderflasche sowieso am einfach klassisch schönsten, das sollte die neue 0,75-Massenpfandflasche für Wein werden werden, in Grün Baste! Entscheidend ist was drin ist.“

Lieben Gruß, Manne le Mammouth