Guter Wein aus Württemberg: Manne Le Mammouth – Ein Enthusiast startet ein Garagenweingut

Die Weinwelt schlägt Kapriolen! Nun macht sogar ein Schwabe in Südbaden Wein. Früher undenkbar. Heute zeitigt das ein sensationelles Ergebnis, schreibt unser Kolumnist Michael Weier.
Kürzlich war ich bei einem guten Freund zum Geburtstag eingeladen. Offensichtlich habe ich leicht verloren aus der Wäsche geschaut, aber mein Freund, ein herzensguter Mensch, hat mich deshalb einem Gesprächspartner zugeführt. „Des isch dr Manne. Ihr müsstet Euch gut versteha!“ Weil der Manne wie ich den Wein liebt. Und prompt war der Abend gefüllt mit einem sehr guten Gespräch. Denn Manne und mich eint zudem: Wir arbeiten auch im Weinberg. Manne ist sogar Produzent. Er betreibt „das kleinste Garagenweingut Südbadens“, wie er sagt.