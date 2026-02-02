Guter Wein aus Württemberg: Für den Winzer vom Besenkeller Röck waren „die guten alten Zeiten die besten“

Wenn der Wein leer getrunken ist, schließt Thomas Röck seinen Besenkeller im Stuttgarter Stadtteil Möhringen. Bei ihm gibt es noch Maultaschen für acht Euro und Gsälzbrot.
Dass Thomas Röck Winzer und Besenwirt wurde, nennt er selbst „eine Schnapsidee“. Schließlich war er Kaufmann von Beruf, seine Eltern betrieben einen Lebensmittelladen im Stuttgarter Stadtteil Möhringen. Aber das Geschäft lohnte sich in den 1990er Jahren nicht mehr – und er suchte nach einem neuen Beruf. „Ich hatte weder von Weinbau noch von Gastronomie eine Ahnung“, sagt er und lacht. Ein Viertel Jahrhundert ist seither vergangen und für Thomas Röck die Zeit gekommen, seinen Besenkeller zu schließen – und es werden noch einige folgen, ist sich der 65-Jährige sicher. „Die guten alten Zeiten waren immer die besten“, findet er. Zwar geht es bei ihm schlichtweg aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Doch der Klimawandel machte ihm gleichermaßen im Weinberg zu schaffen sowie immer vernünftiger werdende Gäste.