Guter Wein aus Württemberg: Ein Wein, der Stuttgart zur Touristenattraktion macht

1 Christian Zaiß macht in Obertürkheim ausgezeichnete Rotweine. Foto: Weingut Zaiß

So kann man internationalen Besuchern die Stadt schmackhaft machen: Erst zum VfB ins Stadion, dann in den Sonnenbesen. Denn de r Merlot von Christian Zaiß ist ein Gewinn – nicht nur beim Rotweinpreis, findet unsere Testerin Kathrin Haasis.











Mit dem Spruch „Slow food and fast cars“ habe ich einst einen belgischen Bekannten nach Stuttgart locken können. Seither kommt er immer wieder. Im Mercedes-Benz Museum war er natürlich, im Porsche-Museum und in der Staatsgalerie. Bei Malathounis im Remstal war ich mit ihm zum Essen, beim Weingut Dautel, von dessen Riesling ich ihm Nachschub nach Belgien schicken musste. Jedes Mal bin ich selbst fasziniert, was die Landeshauptstadt und die Region alles Touristen und Einheimischen zu bieten haben. Von seinem jüngsten Besuch nahm der Belgier einen VfB-Schal als Souvenir mit – und Wein aus Obertürkheim. Das Heimspiel gegen Frankfurt endete zwar nicht mit einem Sieg, war aber im wie mittlerweile immer ausverkauften Stadion ein mitreißendes Erlebnis! Aber hinterher wurde es – zumindest aus meiner Sicht – noch besser: mit einem Besuch in der Besenwirtschaft!