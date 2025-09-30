Guter Wein aus Württemberg: Die nächste Generation im Keller

Beim Weingut Wilhelm im Remstal macht Sohn Timo Wilhelm eine eigene Kategorie auf. Seine Weine zeugen von seiner guten Ausbildung.
Bei den Wilhelms ist manches typisch für Württemberg – aber vieles auch nicht. Schon 1961 sagte sich der Großvater von der Genossenschaft los, seither betreibt die Familie in Strümpfelbach ein kleines Weingut mit aktuell viereinhalb Hektar. Der Sohn stieg 1983 ein und übernahm den Betrieb 2006. Die Weinliste wirkt klassisch mit viel Trollinger und Lemberger sowie Kerner und Riesling feinherb ausgebaut. Sie spiegelt außerdem die schwäbische Experimentierfreude wider: Zweigelt, Merlot, Samtrot und Regent, Chardonnay und Sauvignon blanc hat Siegfried Wilhelm unter anderem im Programm.