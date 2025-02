Guter Wein aus Württemberg: Auf die Gesundheit! Brillanter Wein vom Apfelsaft-Experten

1 Für Wein ohne Alkohol ist viel Technik notwendig, mit dieser Maschine entziehen die Bittenfelder den berauschenden Teil. Foto: /Bittenfelder Apfelsaft

Wir haben in der Weinrunde schon mehrere alkoholfreie Varianten probiert, so richtig überzeugend war keine. Nun hat unser Kolumnist einen Tropfen aus Bittenfeld geöffnet, der bisher beste alkoholfreie Wein, findet Michael Weier.











Dem gepflegten Weinconnaisseur mag das Thema ein bisschen auf den Wecker gehen, aber es muss einfach sein: Alkoholfrei ist das Zauberwort der Gegenwart. An alle, die nun verächtlich den Kopf schütteln: Ich habe Verständnis. Aber denkt dran, als gute Gastgeber muss man immer was im Haus haben, was man abstinent lebenden Gästen mit gutem Gewissen anbieten kann. Wir haben hier ja schon einige Produkte probiert, so ganz zufrieden waren wir noch nie.