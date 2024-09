Guter Wein aus Stuttgart: Claudio Wieder tritt sein Erbe an – mit einem Spitzenspätburgunder

1 Claudio Wieder in seinem Gewölbekeller: Er ist gerade dabei, das Haus seines Großvaters zu renovieren. Foto: /Michael Weier

Im Stuttgarter Stadtteil Uhlbach entsteht seit vier Jahren ein neues Bio-Boutiqueweingut. Es braucht seine Zeit, weil Claudio Wieder alles von Hand macht – und in seiner Freizeit. Gelernt hat er das Handwerk von seinem Großvater.











Es gibt bessere Zeiten, um sich im Weinbau selbstständig zu machen. Aktuell gehen die Signale in die entgegengesetzte Richtung: Weinberge werden gerodet, Nachfolger verzweifelt gesucht, weil der Weinmarkt am Boden liegt. Aber laut dem Deutschen Institut für Wirtschaft scheint dieser Art von Endzeitstimmung immer ein Anfang innezuwohnen. „Unternehmensgründungen nehmen zu, wenn die Konjunktur abflaut“, lautet die nüchterne Überschrift eines Aufsatzes, dessen Autor herausgefunden hat, dass ein Anstieg der Arbeitslosenquote um zehn Prozent in der darauffolgenden Periode zu einem Anstieg der Zahl von Gründungen um drei bis vier Prozent führt. Diese Entwicklung ließe sich dann 1:1 auf den Weinbau übertragen, wenn die Menschen in Zeiten von erhöhter Arbeitslosigkeit wieder mehr Wein tränken. Aber dazu steht in dem Aufsatz leider nichts.