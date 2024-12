Weder Taschen noch Schmuck sind aktuell das angesagteste Accessoire. Im Trend liegen stattdessen Brillen. Schmale Gestelle waren bereits im Sommer total in, doch jetzt geht der Trend von Sonnenbrillen auf normale Rahmen über. Besonders beliebt ist die Schildpatt-Optik, auch bekannt als Tortoise-Muster.

Klassische Eleganz

Beispielsweise Elsa Hosk (36) setzt ihr Modell gekonnt in Szene. Durch ein schlichtes Outfit rückt das Model ihre Brille in den Mittelpunkt. Über einem hellgrünen Pulli trägt sie einen Woll-Blazer in der Trendfarbe Navy Blue, der ihre Augen komplimentiert. Dazu legte sie hellrosa Lippenstift auf und kämmte ihre Augenbrauen in Form. Den schlichten aber eleganten Look macht ein Paar großer Ohrstecker in Gold komplett.

Auf den Rahmen abgestimmt

Die deutsche Influencerin Teresa Ganser kreiert auf andere Weise ein Outfit rund um die Brille. Ganser stimmt alle Teile farblich auf das Gestell ab. Ihre Kombination aus einem braunen Mantel und einer dazu passenden, locker sitzenden Hose ergänzt sie um ein enges Kleid. Neben der Brille bringt sie mit ihrer Leo-Handtasche ein zweites tierisches Muster in den Look, den eine zierliche Goldkette abrundet.

Hellbraunes Outfit mit Schildpatt-Akzent

Veronica Ferraro setzt auf einen Look in einem helleren Braun. Die Influencerin matcht ihren braunen Mantel mit einer Suede-Handtasche, die ein Rahmen aus Teddyfell schmückt. Wie das Velourleder begeistert das kuschelige Material seit einigen Wochen die Mode-Community auf Instagram. Zu dem Fashion-Highlight kombiniert sie ein hellblaues Hemd und eine dunkle Schlag-Jeans. Ihre blonden Haare weht ihr der Wind auf einer Seite über die trendige Schildpatt-Brille, die sich stimmig in das Outfit einfügt.