Gute Weine aus Württemberg: Ein genussreicher Ausflug von Schwaben nach Ungarn

1 Eine Reise wert: Das ungarischer Städtchen Szekszárd – auch wegen seiner Weine. Foto: Tamas Thaler (cf)

Schwaben hinterlassen in der ganzen Welt ihre Spuren. Zum Beispiel die Familie Takler, die einst nach Ungarn umsiedelte.











Mein erster Handballtrainer, der Hannes, war der erste Mensch, der mir über den Weg gelaufen ist, der selbst Wein gemacht hat. Er hat Trauben gekauft und in seinem Haus in Oeffingen alles selbst gemacht. Über den Geschmack dieses Roten mag ich nicht urteilen. Wir Jungen haben natürlich probiert, aber unser Urteilsvermögen in Sachen Wein war damals sicher leicht eingeschränkt. Aber das Getränk war süffig und ob seiner Wirkung gefürchtet. Der Trainer war ein sogenannter Donauschwabe. Die Habsburger haben in Ungarn Menschen aus dem süddeutschen Raum angesiedelt, um das Land nach der Verwüstung durch die osmanischen Kriege wieder aufzubauen.