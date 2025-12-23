Starke Bilanz der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau": Etliche Paare, die sich in der Hofwoche fanden, kommen gemeinsam zum Wiedersehen mit Inka Bause. Doch bei anderen Kandidaten hat es nicht geklappt - unter anderem wegen einer "Scheiß Erklärung", wie Bause findet.
Frank (58) hat es in seiner Hofwoche fast geschafft, das in der Vergangenheit offenbar übel gebrochene Herz von Simone (55) zu erobern. Und das, obwohl es die Betreiberin eines Gnadenhofs hinter einem Panzer versteckt hatte. Wie ging es für die beiden weiter? Diese Frage stellte sich beim großen Wiedersehen der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, vorab auf RTL+) mit Inka Bause (57).