Gute Neuigkeiten für Grenzpendler: Neue Züge ab Mai für Pendler zwischen Baden und Elsass

1 Hauptbahnhof in Trier. Dort wurde der grenzüberschreitende Triebzug „Regiolis -TFR“ präsentiert. Bahnpendler zwischen Baden und dem Elsass können von Mai an auf komfortable neue Züge hoffen. Foto: Harald Tittel/dpa/Harald Tittel

Moderne Züge übernehmen ab Mai den Verkehr zwischen Baden und Elsass. Auch auf den Strecken von Frankreich nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland starten die Züge bald.











Bahnpendler zwischen Baden und dem Elsass können von Mai an auf komfortable neue Züge hoffen. Nachdem nun auch die Zulassung für Deutschland vorliegt, sollen die neu beschafften französischen Züge ab Mai auf den Strecken Offenburg-Kehl-Straßburg und Müllheim-Neuenburg-Mulhouse fahren, teilte die französische Région Grand Est mit. Dies seien die Grenzstrecken mit dem meisten Verkehr, auf denen die neuen Züge am dringendsten benötigt werden.