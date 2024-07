Gute-Nacht-Geschichten im Pomeranzengarten in Leonberg: Lesungen mit Flyer und Fahrservice

1 Treffpunkt im Pomeranzengarten: die Gute-Nacht-Geschichten Foto: Stadtverwaltung

Die Gute-Nacht-Geschichten sollen Ende Juli im Leonberger Pomeranzengarten wieder Anziehungspunkt sein. Die Stadt hat nun Details zu Terminen und Fahrdienst veröffentlicht.











Link kopiert



Die Gute-Nacht-Geschichten sollen literaturbegeisterte Bürgerinnen und Bürger von Sonntag, 28. Juli, bis Freitag, 2. August, in den Leonberger Pomeranzengarten locken. Seit weit mehr als 20 Jahren gehören sie fest zum Sommerprogramm in der Stadt. An jedem Abend wird bei kühlen Getränken aus drei Büchern vorgelesen, Beginn ist jeweils 19 Uhr. Die Stadtverwaltung hatte im Mai und im Juni hierzu auch Menschen gesucht, die gerne vorlesen möchten. Ab und zu gab sich in der Vergangenheit durchaus auch Lokalprominenz aus Politik und Kultur die Ehre.