Gute-Nacht-Geschichten: Ideales Wetter zum Auftakt der Gute-Nacht-Geschichten

1 Immer ein besonderes Erlebnis: Die Gute-Nacht-Geschichten im Leonberger Pomeranzengarten Foto: /Simon Granville

Noch bis Freitag lesen jeweils drei Freiwillige bei den Gute-Nacht-Geschichten im Leonberger Leonberger Pomeranzengarten aus ihren Lieblingsbüchern.











Wenn man bedenkt, dass es in der Nacht zum Sonntag noch ordentlich geregnet hat, können die Organisatoren der Gute-Nacht-Geschichten im Leonberger Pomeranzengarten mit dem Wetter zum Auftakt der Veranstaltung mehr als zufrieden sein. Es war sonnig, nicht zu warm, ab und zu ging ein Lüftchen. Und so machten es sich zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer in den Liegestühlen vor dem Brunnen, auf Stühlen unter dem Laubengang oder in der Sonne sowie auf mitgebrachten Sitzgelegenheiten bequem und lauschten den unterschiedlichen Vorträgen an diesem Abend.