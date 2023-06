1 Seit zehn Jahren führt Sascha Mijailovic den Club Kowalski. Foto: privat

Das Kowalski feiert am Wochenende sein zehnjähriges Bestehen. Von unmoralischen Angeboten bis zu Toiletten-Sex: Uns haben Betreiber Sascha Mijailovic und "Klodame" Sebastian Fohringer zum Jubiläum legendäre Club-Anekdoten erzählt.









Am 18. August 2012 eröffnete das Kowalski neben der einstigen Bahndirektion in der Kriegsbergstraße 28. Auf zwei Floors mit Außenbereich entstand damals im Ergeschoss des ehemaligen Physiotherapiezentrums ein neues Zuhause für elektronische Musik in Stuttgart. Der Aufruf über dem Eingang: „Du musst dein Ändern leben.“