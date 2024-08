1 Die Deutsche Telekom macht gute Geschäfte. Foto: Federico Gambarini/dpa

Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal bei den Kunden ordentlich zugelegt. Das hat auch mit Familien zu tun.











Link kopiert



Bonn - Eine unerwartet hohe Nachfrage nach Mobilfunkverträgen hat der Deutschen Telekom erneut ein starkes Quartal beschert. Zwischen April und Juni wuchs die Zahl der Vertragskunden unter den eigenen Marken um 311.000, wie das Unternehmen in Bonn mitteilte. Dies lag demnach auch an einem anhaltend großen Interesse an Angeboten wie Familienverträgen.