Hat man sich früher auf einen Filmabend gefreut, endete der meist noch vor Mitternacht – heute sieht das oft anders aus. Moderne Blockbuster scheinen von Jahr zu Jahr länger zu werden, mit Laufzeiten von über zweieinhalb Stunden, die keine Seltenheit mehr sind. Besonders unter der Woche, wenn man nach Feierabend nur noch gemütlich auf dem Sofa entspannen will, kann das zur Herausforderung werden. Nicht jeder hat die Zeit (oder die Energie), sich nach einem langen Tag noch einem dreistündigen Epos zu widmen.

Zum Glück gibt es genug Filme, die beweisen, dass eine packende Geschichte, starke Charaktere und große Emotionen nicht von einer epischen Laufzeit abhängen. Ob Komödie, Drama oder Thriller – hier sind einige großartige Filme, die in rund 90 Minuten alles liefern, was einen gelungenen Filmabend ausmacht.

Zombieland

Mit: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin

Nach der Zombie-Apokalypse gibt es nur eine Regel: Überleben. Columbus, ein schüchterner College-Student, trifft auf den schrulligen, aber abgehärteten Tallahassee und die cleveren Schwestern Wichita und Little Rock. Gemeinsam schlagen sie sich durch das Chaos, immer auf der Suche nach Twinkies, Vergnügungsparks und einem sicheren Unterschlupf. Schräge Figuren, bissiger Humor und ein legendärer Cameo-Auftritt machen den Film zu einer der witzigsten Zombie-Komödien.

Hier können Sie „Zombieland“ streamen:

ANZEIGE

Midnight in Paris

Mit: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Tom Hiddleston, Adrien Brody

Ein Schriftsteller auf Inspirationssuche landet in Paris – und plötzlich in den 1920ern. Gil kann sein Glück kaum fassen, als er in der Nacht durch die Straßen schlendert und plötzlich F. Scott Fitzgerald, Hemingway und Picasso kennenlernt. Doch während er sich immer mehr in der Vergangenheit verliert, wird die Frage immer dringlicher: Ist früher wirklich alles besser? Ein nostalgischer, charmant-versponnener Film über Kunst, Romantik und die Magie von Paris.

Im Stream gibt es „Midnight in Paris“ hier:

ANZEIGE

The Witch

Mit: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie

Neuengland im 17. Jahrhundert: Eine strenggläubige Familie wird aus ihrer Siedlung verbannt und zieht in die Wildnis – doch dann passieren merkwürdige Dinge. Das Baby verschwindet spurlos, Tiere verhalten sich seltsam, und die älteste Tochter Thomasin gerät immer mehr in Verdacht, mit dunklen Mächten im Bunde zu sein. Ein unheimlicher, atmosphärisch dichter Horrorfilm, der sich langsam, aber unerbittlich steigert.

Die folgenden Anbieter haben „The Witch“ im Stream:

ANZEIGE

Lady Bird

Mit: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Timothée Chalamet, Lucas Hedges, Beanie Feldstein

Christine, die sich lieber "Lady Bird" nennt, will nur eins: raus aus Sacramento und weg von ihrer kontrollierenden Mutter. Doch bis dahin muss sie das letzte Schuljahr überstehen – mit Schuldramen, Liebeschaos und jeder Menge Selbstzweifeln. Ein kluger, berührender Film über das Erwachsenwerden, der mit viel Witz und Herz erzählt, wie kompliziert die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern sein kann.

„Lady Bird“ können Sie hier direkt streamen:

ANZEIGE

Frances Ha

Mit: Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver

Frances lebt in New York, hat keinen festen Job und stolpert eher durchs Leben, als dass sie es im Griff hat. Sie träumt davon, Tänzerin zu werden, doch so richtig klappt das nicht. Und dann zieht auch noch ihre beste Freundin aus der gemeinsamen Wohnung aus. Ein leichter, witziger Film in schwarz-weiß, der das Lebensgefühl einer Generation einfängt und zeigt, dass nicht jeder mit 27 schon alles geregelt haben muss.

Schauen Sie „Frances Ha“ hier direkt an:

ANZEIGE

Shrek - Der tollkühne Helde

Ein schlecht gelaunter Oger will eigentlich nur seine Ruhe, doch stattdessen muss er eine entführte Prinzessin retten – mit einem vorlauten Esel an seiner Seite. Dabei wird er in ein Märchen gezogen, das sich über alle klassischen Märchen lustig macht. Voller Anspielungen, genialer Dialoge und mit einem Helden, der ganz anders ist als die üblichen Prinzen.

Den Animationsklassiker schauen Sie hier online:

ANZEIGE

5 Zimmer Küche Sarg

Mit: Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonathan Brugh, Rhys Darby

Das Zusammenleben mit Mitbewohnern ist nicht einfach – vor allem, wenn alle Vampire sind. Diese neuseeländische Mockumentary begleitet eine Gruppe von Blutsaugern, die in Wellington zusammenwohnen und sich mit ganz alltäglichen Problemen rumschlagen: Wer putzt die blutverschmierte Küche? Wie kommt man ohne Einladung in einen Club? Und was tun mit neuen Vampiren? Eine absurde, trockene Komödie, die das Vampir-Genre einmal komplett auf den Kopf stellt.

Die Horror-WG können Sie hier streamen:

ANZEIGE

Mein Nachbar Totoro

Zwei Schwestern ziehen mit ihrem Vater aufs Land und entdecken dort wundersame Wesen, allen voran den riesigen, knuffigen Totoro. Während ihre Mutter im Krankenhaus liegt, erleben die Kinder magische Momente in der Natur – und lernen, dass nicht alles erklärt werden muss, um wunderschön zu sein. Ein ruhiger, warmherziger Film, der bis heute einer der bekanntesten und beliebtesten Werke des Studio Ghibli ist.

Den Anime-Klassiker sehen Sie hier online:

ANZEIGE

Der König der Löwen

Simba, der junge Löwe, wächst als Kronprinz auf – bis eine Intrige seines Onkels ihn ins Exil zwingt. Jahre später muss er sich seiner Verantwortung stellen und um den Thron kämpfen. Ein Klassiker des Zeichentrickfilms mit unvergesslichen Songs, dramatischen Momenten und einer Geschichte über Mut, Verlust und das Erwachsenwerden.

Hier kann man „Der König der Löwen“ streamen:

ANZEIGE

Trainspotting

Mit: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Kelly Macdonald

Junkie Mark Renton und seine Freunde schlagen sich durch das triste Edinburgh der 90er – zwischen Drogen, Kriminalität und der Frage, ob es nicht doch einen Ausweg gibt. Der Film ist mal witzig, mal erschütternd und zeigt mit viel schwarzem Humor, warum es verdammt schwer ist, aus einer toxischen Umgebung auszubrechen. Kult, knallhart und trotzdem irgendwie charmant.

„Trainspotting“ gibt es hier im Stream:

ANZEIGE

Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers

Mit: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O’Connell

Vier Jungs machen sich auf, eine Leiche zu finden – und erleben den Sommer ihres Lebens. Eine Geschichte über Freundschaft, Abenteuer und den Moment, in dem man merkt, dass die Kindheit bald vorbei ist. Mal lustig, mal traurig, immer nostalgisch und mit einem großartigen Soundtrack.

„Stand by Me“ können Sie direkt hier streamen:

ANZEIGE

Der fantastische Mr. Fox

Ein charmanter Fuchs kann seine kriminellen Instinkte nicht ablegen und legt sich mit drei fiesen Bauern an – was seine ganze Familie in Gefahr bringt. Die Stop-Motion-Animation gibt dem Film einen ganz eigenen Look, dazu gibt es trockenen Humor und jede Menge clevere Dialoge.

Den fantastischen Fuchs können Sie hier anschauen:

ANZEIGE

Perfect Blue

Eine ehemalige Pop-Sängerin wechselt ins Schauspielgeschäft und wird von einem Stalker verfolgt – doch schon bald kann sie nicht mehr zwischen Realität und Wahn unterscheiden. Ein düsterer Psychothriller, der sich mit Identitätsverlust, Ruhm und der dunklen Seite der Unterhaltungsindustrie beschäftigt. Spannend, verstörend und visuell beeindruckend.

Sehen Sie „Perfect Blue“ hier online:

ANZEIGE

Die letzten Glühwürmchen

Zwei Geschwister kämpfen im kriegsgebeutelten Japan ums Überleben – ein Film, der wohl jeden zu Tränen rührt. Statt auf spektakuläre Schlachten konzentriert sich die Geschichte auf das Schicksal zweier Kinder, die trotz allem aneinander festhalten. Bewegend, traurig und unvergesslich.

Diesen starken Anime sehen Sie hier im Stream:

ANZEIGE

Herbstsonate

Mit: Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman

Eine berühmte Pianistin besucht ihre Tochter – und die beiden müssen sich mit all dem auseinandersetzen, was in ihrer Beziehung nie ausgesprochen wurde. Ingmar Bergman liefert hier ein intensives Kammerspiel über unterdrückte Emotionen, Schuldgefühle und zerbrochene Familienbande.

Diesen Ingrid-Bergman-Film können Sie hier ansehen:

ANZEIGE

Diese Liste zeigt, dass gute Filme nicht immer Überlänge brauchen, um zu fesseln, zu berühren oder einfach nur großartig zu unterhalten. Wer noch mehr Inspiration sucht, sollte einen Blick auf die Letterboxd-Liste "Good Films, 90 Minutes or Less" werfen, die eine Vielzahl weiterer Filme mit knackiger Laufzeit versammelt. Perfekt für den nächsten Filmabend, wenn es schnell gehen, aber trotzdem gut sein soll.

Egal, ob man Lust auf eine spannende Geschichte, tiefgehende Charaktere oder einfach eine unterhaltsame Auszeit vom Alltag hat – manchmal sind es gerade die kürzeren Filme, die am meisten Eindruck hinterlassen.