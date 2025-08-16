Gute Erinnerung an Amazing Spider-Man: Emma Stone schwärmt vom Dreh mit Ex Andrew Garfield

Die zweifache Oscar-Preisträgerin Emma Stone macht lieber mit ihrer Arbeit als ihrem Privatleben auf sich aufmerksam. Umso bemerkenswerter, dass sie nun öffentlich auf ihren Ex-Freund Andrew Garfield zu sprechen kam. Dabei verlor sie kein schlechtes Wort über ihn.
Emma Stone (36) hat einen seltenen Kommentar zur Zusammenarbeit mit ihrem Ex-Freund Andrew Garfield (41) gemacht. Demnach hat sie viele gute Erinnerungen an die gemeinsamen Dreharbeiten. Die beiden Stars lernten sich 2011 am Set von "The Amazing Spider-Man" kennen und waren rund vier Jahre lang ein Paar.