5 Dr. Sevil Kara gilt mit ihren knapp 16 Jahren Erfahrung als Koryphäe auf dem Gebiet der Haartransplantation. Foto: Bank of Hair - Hairtransplant Istanbul

Volles Haar wird mit Ästhetik und Jugendlichkeit in Verbindung gebracht. Dementsprechend groß ist in der Regel der Leidensdruck der Betroffenen, die unter Haarausfall leiden. Eine Haartransplantation in der Türkei ist eine günstige Alternative. Doch worauf ist bei der Wahl des behandelten Arztes zu achten?

Haarausfall ist eine weitverbreitete Problematik - und zwar längst nicht nur unter Männern. Volles Haar wird mit Ästhetik und Jugendlichkeit in Verbindung gebracht. Dementsprechend groß ist in der Regel der Leidensdruck der Betroffenen, wenn sich Geheimratsecken bemerkbar machen oder das Haar schütter wird. Erst einmal gilt es dann natürlich, nach den Ursachen zu forschen. In den meisten Fällen liegen genetische Gründe vor, sodass der Haarausfall lediglich durch teure Medikamente mit Nebenwirkungen oder eine Operation gestoppt beziehungsweise umgekehrt werden kann. Letztere ist somit häufig die schonendere, Erfolg versprechendere sowie auf lange Sicht auch günstigere Alternative - vor allem dann, wenn die Haartransplantation in Istanbul durchgeführt wird, wie Erfahrungen zeigen.

Haartransplantation in der Türkei: Die Vor- und Nachteile

Viele Betroffene schrecken vor einer Operation im Sinne einer Haarimplantation erst einmal zurück. Die Kosten sind in Deutschland nämlich sehr hoch. Das bedeutet aber nicht, dass der Betroffene mit dem Haarausfall leben muss. Stattdessen hat sich in den vergangenen Jahren ein regelrechter Medizintourismus in die Türkei entwickelt. Hier sitzen nämlich die weltweit führenden Spezialisten im Bereich Haartransplantationen, welche den Eingriff zugleich zu bezahlbaren Preisen anbieten.

Allerdings fehlt oft das Vertrauen zu den behandelnden Ärzten. In vielen Kliniken werden die Patienten nämlich nicht ausschließlich vom Arzt persönlich behandelt, sondern von einer Schwester oder einem Techniker. Somit bleibt der Patient im Unklaren darüber, wer tatsächlich die Operation vornimmt und ob eine ausreichende Qualifikation für diesen Eingriff vorliegt. Bei der Auswahl der passenden Klinik in Istanbul sollte daher die persönliche Behandlung durch den (Chef-)Arzt im Fokus stehen - und zwar zu jeder Zeit sowie bei allen Tätigkeiten von der Entnahme über das Implantieren der Haare bis zum Stechen der Empfangskanäle.

Warum die Behandlung durch den (Chef-)Arzt so wichtig ist

Bei der Extraktion wird die Haarwurzel, auch als Follikel oder Implantate bezeichnet, entnommen. Diese werden später in die gesetzten Kanäle implantiert. Beide Schritte sollten vom Arzt vorgenommen werden, denn gerade sie zeichnen einen guten Arzt für Haartransplantationen aus und bestimmen zu großen Teilen über den Erfolg des Eingriffs. Man spricht von einem guten Ergebnis, wenn eine zufriedenstellende Dichte vor allem im Bereich der Haarlinie und der Geheimratsecken erreicht wurde und wenn das Ergebnis der Transplantation natürlich aussieht. Weiterhin sollte der Haarverlauf dem naturgegebenen Haarverlauf des Patienten entsprechen. Und zuletzt darf der Spenderbereich, also der Bereich, aus welchem die Haare entnommen wurden, nicht ausgedünnt wirken. Angrenzende Haarfollikel dürfen während des Eingriffs keinen Schaden nehmen.

Diese entscheidenden Schritte der Haarverpflanzung sollten deshalb einem Spezialisten mit entsprechender Erfahrung überlassen werden, der diese Eingriffe tagtäglich selbst durchführt und nicht anderen medizinischen Mitarbeitern überlässt.

Ein Beispiel für einen solchen Arzt ist die FUE-Spezialistin Dr. Sevil Kara von der Firma Bank of Hair – Hairtransplant Istanbul. Sie übernimmt sämtliche Schritte persönlich und gilt mit ihren knapp 16 Jahren Erfahrung als Koryphäe auf dem Gebiet der Haartransplantation. Mittlerweile hat sie mehr als 10.000 erfolgreiche Haartransplantationen mit der FUE-Methode durchgeführt.

Erfahrungen von Haartransplantationen Istanbul

Bislang gibt es keine unabhängigen Testberichte und somit auch keinen offiziellen Testsieger rund um das Thema Haartransplantation in der Türkei. Solche Erfahrungsberichte sind für Betroffene deshalb wichtige Anhaltspunkte für die Wahl des richtigen Arztes. Bank of Hair – Hairtransplant Istanbul möchte die Patienten bei dieser Wahl bestmöglich unterstützen und bietet deshalb absolute Transparenz bezüglich der Chefarztbehandlung. Bei Qualitätsanbietern übernimmt nämlich der Arzt persönlich die komplette Behandlung und operiert somit nur einen Patienten pro Tag.

Devran Yüksel, Geschäftsführer der Agentur Bank of Hair – Hairtransplant Istanbul, kümmert sich zusätzlich um seine Patienten vor Ort und steht als Betreuer und Ansprechpartner zur Verfügung. Etwa 400 Patienten entscheiden sich jedes Jahr für den Service von der Bank of Hair. Von der Planung und Buchung über die Operation bis hin zum Hotelaufenthalt und zur Nachsorge übernimmt der Service die komplette Organisation und macht die Reise sowie den Aufenthalt für die Patienten damit so angenehm wie möglich. Die Erfahrungen dieser rund 400 Patienten jährlich lassen ein eindeutig positives Fazit zu, welches vor allem die persönliche Betreuung sowie Kompetenz des behandelnden Arztes betreffen. Dabei sind zwar die Kosten deutlich geringer als bei einem vergleichbaren Eingriff in Deutschland - trotz Reisekosten - dennoch steht die Qualität der Haartransplantation ihr in nichts nach. Die türkischen Ärzte gelten vielmehr als weltweit führend auf diesem Gebiet.

Wer sich für die Agentur Bank of Hair – Hairtransplant Istanbul, für eine Haartransplantation in der Türkei, Erfahrungen oder den Preis interessiert, kann sich auf der Webseite informieren oder ein unverbindliches Angebot einholen.