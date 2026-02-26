Gutachten für Stuttgart: Liegenschaftsamt braucht dringend 160 Stellen – und bekommt nur 20

Das Liegenschaftsamt ist extrem unterbesetzt, das hat die Stadt nun schriftlich. Abhilfe? – Kann dauern. Dabei könnte eigenes Personal effektiver sein als fremdes.
Das Liegenschaftsamt der Landeshauptstadt ist für rund 1300 Gebäude und 7500 Grundstücke zuständig – und damit angesichts seiner Personalausstattung und IT-Ausrüstung deutlich überfordert. Diese Erkenntnis ist nicht ganz neu, aber aktuell durch ein 106 Seiten starkes Gutachten des Unternehmens Rödl&Partner bestätigt worden. Um Besserung zu erreichen, haben die Experten einen enormen Personalbedarf von 161,7 Vollzeitstellen ermittelt, das sind rund 15 mehr als das Amt heute zählt. 57 Stellen seien der Mindestbedarf, so der Gutachter beim Vortrag vor dem Verwaltungsausschuss des Gemeinderates. Von den empfohlenen Stellen soll es aber nun nur einen Bruchteil geben, denn Stuttgart muss sparen.