Sonne, Hitze, ungewohntes Essen: Im Urlaub treten kleine Beschwerden häufiger auf als zu Hause. Ein Überblick über die wichtigste Grundausstattung für die Reiseapotheke.
Sommerferien stehen für Erholung, neue Orte und möglichst wenig Alltag. Doch gerade in dieser Zeit zeigt sich oft, wie schnell kleine gesundheitliche Probleme den Urlaub bremsen können. Hitze, ungewohnte Ernährung, lange Reisen oder mehr Zeit im Freien führen dazu, dass typische Beschwerden häufiger auftreten als zu Hause. Eine gut durchdachte Reiseapotheke ist deshalb kein überflüssiges Extra im Koffer, sondern ein praktischer Begleiter, der im entscheidenden Moment Zeit, Stress und manchmal auch einen Arztbesuch ersparen kann.