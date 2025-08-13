Gut gelaunt mit Ehefrau Simone: Ottfried Fischer zeigt sich bei Kanu des Manitu-Premiere

Ottfried Fischer zeigte sich am Dienstagabend bestens gelaunt bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu". Gemeinsam mit Ehefrau Simone, alten Kollegen und vielen Prominenten feierte er die Fortsetzung des Kultfilms "Der Schuh des Manitu".
Ottfried Fischer (71) legte am Dienstagabend einen seltenen, aber umso eindrucksvolleren Auftritt hin: Gemeinsam mit seiner Ehefrau Simone Brandlmeier (54) erschien der Schauspieler und Kabarettist zur Weltpremiere von "Das Kanu des Manitu" im Mathäser Filmpalast in München. Der ehemalige "Bulle von Tölz"-Star, der seit Jahren an Parkinson erkrankt ist, zeigte sich bestens gelaunt.