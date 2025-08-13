Gut gelaunt mit Ehefrau Simone: Ottfried Fischer zeigt sich bei Kanu des Manitu-Premiere

Ottfried Fischer zeigte sich am Dienstagabend bestens gelaunt bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu". Gemeinsam mit Ehefrau Simone, alten Kollegen und vielen Prominenten feierte er die Fortsetzung des Kultfilms "Der Schuh des Manitu".

Ottfried Fischer (71) legte am Dienstagabend einen seltenen, aber umso eindrucksvolleren Auftritt hin: Gemeinsam mit seiner Ehefrau Simone Brandlmeier (54) erschien der Schauspieler und Kabarettist zur Weltpremiere von "Das Kanu des Manitu" im Mathäser Filmpalast in München. Der ehemalige "Bulle von Tölz"-Star, der seit Jahren an Parkinson erkrankt ist, zeigte sich bestens gelaunt.

Gekleidet in grauer Anzughose und weißem Hemd schob Brandlmeier, die selbst ein knallbuntes Kleid trug, ihren "Otti" über den roten Teppich. Die beiden posierten für mehrere Fotos. Gemeinsam mit rund 3.000 weiteren geladenen Gästen ging es anschließend in einen von zehn Kinosälen, wo die "Schuh des Manitu"-Fortsetzung mit Michael Bully Herbig (57) und Co. an diesem Abend zum ersten Mal gezeigt wurde.

Ottfried Fischer gab 2008 bekannt, dass er an Parkinson erkrankt ist. Seine Partnerin Simone hält seitdem fest zu ihm. Das Paar feierte im Juni 2020 nach 14 Jahren Beziehung in Fischers Heimat Passau Hochzeit. Anlässlich seines 71. Geburtstags im November 2024 sagte Ottfried Fischer im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung über seine Erkrankung: "Im Großen und Ganzen habe ich eine Krankheit gewählt, die erträglich ist", so Fischer. "Und Schmerzen habe ich keine. Das ist ja schon mal die halbe Miete", fügte er hinzu.

Viele Promis bei der "Kanu des Manitu"-Premiere in München

Neben Ottfried Fischer absolvierte auch Stefan Raab einen seltenen Red-Carpet-Auftritt bei der "Das Kanu des Manitu"-Weltpremiere. Mit dabei waren auch Prominente wie "Let's Dance"-Star Sandra Safiulov alias Selfiesandra, Natalia Avelon mit Partner Otto Steiner und Ex-"Bachelor" Dennis Gries. Ehrengast des Abends war Hella Brice, die Witwe des ersten Winnetou-Darstellers Pierre Brice (1929-2015).

Im Mittelpunkt des Abends standen aber die Hauptdarsteller der "Schuh des Manitu"-Fortsetzung: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz (70) und Rick Kavanian (54) posierten mit ihren Co-Darstellern Sky Du Mont, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Alan Tofaya und Daniel Zillmann für die anwesenden Fotografen.

"Das Kanu des Manitu" startet am 14. August in den deutschen Kinos. 24 Jahre nach dem Kultfilm "Der Schuh des Manitu" erwartet Fans erneut jede Menge Western-Spaß, schräge Figuren und der bewährten Bully-Humor.